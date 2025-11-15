ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଖସିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଶୀତ ବଢିବା ନେଇ ସଜାଗ କରିଥାଏ? କଣ ରହିଛି ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ବଢିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥାଏ ? କଣ ରହିଛି ନିୟମ?  ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଏବେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ କେତେ ହେବା ପରେ  ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:  IMDର ମାନଦଣ୍ଡ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ,  ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୀତ ଲହରି ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି ହୋଇଥାଏ।

ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ଶୀତ ଲହରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ଶୀତକାଳୀନ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଗୁଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ଶୀତ ଲହରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।

ଦଶନ୍ଧି ଧରି କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର କେବେକେବେ ଏହି ଅନୁମାନ ଠାରୁ ଆହୁରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତ ଅଧିକ ପଡିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭିଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥାଏ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସବୁବେଳେ ପାଣିପାଗର ପରିବରର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ହଠାତ ପାରଦ ତଳକୁ ଖସେ ଆଉ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରୁହେ, ତେବେ ଏନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ।

