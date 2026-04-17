କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଥିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ
ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ କି?
ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଇତିହାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ “ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ” ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଦୁଇଟି ଏପରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛି – ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଜାଣିବା।
କେବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ:
ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ମହାଦେଶରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ।
ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବଳର ବିପୁଳ ନିୟୋଜନ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୁଏ।
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ:
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୧୯୧୪ ରୁ ୧୯୧୮ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା; ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଜ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀ: ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୧୯୩୯ ରୁ ୧୯୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଜର୍ମାନ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହିଟଲରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଦମ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା: ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର (ଯେପରିକି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ରୁଷ) ଏବଂ ଅକ୍ଷ ଶକ୍ତି (ଯେପରିକି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ)। ଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପ ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାପାନର ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା।