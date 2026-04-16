ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି? ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ କ’ଣ…
ଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଇତିହାସ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କେବେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ: ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଦେଶ ଏବଂ ମହାଦେଶରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଜଡିତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ହୁଏ।
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ : ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୧୯୧୪ ରୁ ୧୯୧୮ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାର ଆର୍ଚଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଜ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଥିଲା: ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପରେ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବହୁ ପରିମାଣର ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ: ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୧୯୩୯ ରୁ ୧୯୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଜର୍ମାନ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହିଟଲରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା: ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର (ଯେପରିକି ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ) ଏବଂ ଅକ୍ଷ ଶକ୍ତି (ଯେପରିକି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ)।
ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାପାନୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପକାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ: ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।