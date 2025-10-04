Diwali 2025: ଦୀପାବଳି କେବେ? 20 ନା 21? ଡେଟକୁ ନେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି କନଫ୍ୟୁଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପଡୁଛି ଦୀପାବଳି…
ଦୀପାବଳି ତାରିଖକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆଜି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କେବେ ପଡ଼ୁଚି ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଶୁଭ ମୂୁହୁର୍ତ୍ତ ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି କେବେ ପଡୁଛି। ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ?
ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି 20 ଅକ୍ଟୋବର ସୋମବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ୫ ଦିନିଆ ଆଲୋକର ମହୋତ୍ସବ ଧନତେରାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭାଇଦୁଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ରାତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଘର ଓ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ସହିତ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ସମୟ 20 ଅକ୍ଟୋବର 3.44ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପରଦିନ 21 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା 5.54ରେ ଶେଷ ହେବ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ହେବ।
20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.08 ରୁ ରାତି 8.18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 5.46 ରୁ ରାତି 8.18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ୧୪ ବର୍ଷ ନିର୍ବାସନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ସହ ମା ଜାନକୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଦୀପାବଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।