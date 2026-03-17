YouTubeରୁ କେବେ ମିଳେ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ୧୦ ହଜାର ଭ୍ୟୁରୁ କେତେ ହୁଏ ରୋଜଗାର, ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି
YouTube ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କିପରି ହୁଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ YouTube କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ; ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି।
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଲୋର୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, YouTube କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ – ଯାହାକୁ କ୍ରିଏଟର ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଏ।
କେବେ ମିଳେ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍:
ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର YouTube ରେ ଏକ ସିଲଭର ବଟନ୍ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ସଂଖ୍ୟା ୧,୦୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଯାହା ସରକାରୀ ଭାବରେ YouTube ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା।
ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, YouTube ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସମସ୍ତ ନୀତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରେ, ତେବେ ସିଲଭର ବଟନ୍ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ।
ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଜଣେ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
YouTube ରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କିପରି ହୁଏ:
YouTubeରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ YouTube ପାର୍ଟନର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରିକି ଅତି କମରେ ୧୦୦୦ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଏବଂ ଗତ ୧୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ସମୟ କିମ୍ବା Shorts ରେ ୧୦ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ।
ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ, ଏହା ଏହାର ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଜ୍ଞାପନରୁ ଟଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ସହିତ, କ୍ରିଏଟରମାନେ ସ୍ପନସରଶିପ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ ଏବଂ ସୁପର ଚାଟ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।
୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁରୁ କେତେ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ:
YouTube ରେ ରୋଜଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ଭିଡିଓର ବିଷୟ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦେଶ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନର ମୂଲ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିଏଟରମାନେ ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ରୁ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ।
ଯଦି ଭିଡିଓ ଏପରି ଏକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କଭର କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା – ଯେପରିକି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ – ତେବେ ରୋଜଗାର ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ନିରନ୍ତର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ:
YouTube ରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଏପରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସହାୟକ ହେବ।
ସଠିକ୍ ରଣନୀତି ଏବଂ ଅଟଳ ସମର୍ପଣ ସହିତ, ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ରୋଜଗାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ।