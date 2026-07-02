୧୦ ନା ୧୧ ଜୁଲାଇ… ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ କେବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉପବାସ ପ୍ରତି ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଉଭୟର ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ; ଏହାକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ।
ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏପରି ୨୪ଟି ଉପବାସ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏକ ଅନ୍ତଃକାଳୀନ ମାସ (ଅଧିକାମ) ସହିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୬ଟି ଉପବାସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ପାଳନ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀରେ ପଡ଼େ।
ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୮୮,୦୦୦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ସହିତ ସମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଯଦିଓ ଏହି ବର୍ଷ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତାରିଖ ବିଷୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଏହା ୧୦ ଜୁଲାଇରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା।
ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ୨୦୨୬ର ତିଥି:
ବୈଦିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଜୁଲାଇ ୧୦,୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୮.୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସେହିପରି ଏହି ତିଥି ଶନିବାର, ଜୁଲାଇ ୧୧, ୨୦୨୬ ସକାଳ ୦୫:୨୨ ରେ ଶେଷ ହେବ।
ଯୋଗିନୀ ଏକାଦାଶିର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ:
ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉପବାସକୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି।
ଏହି ଉପବାସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ୮୮,୦୦୦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଜୀବନର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଉପବାସ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥ।