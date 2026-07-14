ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ମା’, ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ବର, ଲଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା କନିଆଁ! ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି True Love।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ କ’ଣ କ’ଣ କରିପାରନ୍ତି ତା’ର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଲଣ୍ଡା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଏପରି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।

କୁହାଯାଉଛି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ମା’ ତାଙ୍କୁ ନପଚାରି ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରାଜି ନଥିଲେ। ବାହାଘରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡା  ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର…

ବୁମରାହଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,…

ମା’ ବିବାହ ଠିକ୍ କଲେ, ଝିଅ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ:

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଝିଅ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର କୁର୍ତ୍ତି  ପିନ୍ଧି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାରିକ କ୍ଷୁର ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରୁଛି।

ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଯୁବତୀଙ୍କ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ମା’ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ଲୁକ୍ ପଛରେ ଥିବା ଅଜବ ଦାବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିସ୍ମିତ କରିଛି।

ସବୁ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡ୍ରାମା:

ଏହି ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଝିଅଟିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ।

ଆଜିକାଲି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ‘POV’ ଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ଅନିୟମିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି।

ଅନେକ ୟୁଜର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ହୁଏତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କେଶ କାଟିଛି କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ ଉପରେ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ‘ବିବାହ’ କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର…

ବୁମରାହଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ SCERT…

ଟାଟା ସଫାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:…

1 of 9,521