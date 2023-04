କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ କାହିଁକି ନେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଶେଟ୍ଟାର ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଲିଙ୍ଗାୟତ ସମାଜରୁ ଆସିଥିବା ଜଗଦିଶ ଶେଟ୍ଟାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଖୁବ ଶିଘ୍ର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ । କଂଗ୍ରେସ ଜଗଦୀଶ ଶେଟ୍ଟାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ।

କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଶେଟାର କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟତା ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମୀ ହୋଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଜେପିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। କେହି ମୋ ସହ କଥା ହୋଇନଥିଲେ। ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ପଦବୀ ମିଳିବ ବୋଲି କେହି ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।

ବିରୋଧୀଦଳର ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶେଟ୍ଟର କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ରଣଦୀପ ସିଂ ସୁରଜେୱାଲା ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶେଟ୍ଟରଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ, ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ସଭାପତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ନେତା, ଛଅ ଥର ବିଧାୟକ ଜଗଦୀଶ ଶେଟ୍ଟର ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି! ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି!

A New Chapter,

A New History,

A new Beginning….

Former BJP CM,

Former BJP President,

Former Leader of Opoosition,

Six times MLA,

Sh. Jagadish Shettar joins the Congress family today.@INCKarnataka welcomes him.

CHANGE IS HERE!

CONGRESS IS HERE! pic.twitter.com/QcYSM7GHWv

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 17, 2023