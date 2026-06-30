କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଡ୍ୟୁଲ
ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ନିରାଶାଜନକ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ସାମ୍ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ହେବ।
IND VS ENG Live Streaming Time: ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ନିରାଶାଜନକ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ସାମ୍ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର, ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ର ଚକିତ କଲାଭଳି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟ ପରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2026 ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ମୈଦାନରେ ସେହି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରେ ହେବ ଏହି ମୁକାବିଲା…
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଆଇ – ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଆଇ – ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫର୍ଡ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ଆଇ – ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଂହାମ୍
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ଆଇ – କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ଆଇ – ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍
ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କରେ କରାଯିବ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମିଳିଥିବା ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରୋଇ ମୈଦାନରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚଭରା ହେବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଦମଦାର୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ।