କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ IND vs AFG ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ A ରୁ Z ଡିଟେଲ୍ସ

ଏଇଠି ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ IND vs AFG ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୬ (ଶନିବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିବରଣୀ ପାଇବେ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି,…

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…

ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୁନ୍ ୬ (ଶନିବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ:

ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ ୯:୩୦ ରେ (ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ) ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖେଳ ସମସ୍ତ ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ:

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ହେବ:

ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି Jio Hotstar ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍‌-ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଏହାକୁ ମୋବାଇଲ୍‌, ଲାପଟପ୍‌ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ।

କେଉଁଠାରେ ମାଗଣାରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବି:

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଆପଣ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କିପରି ସିଧା ଦେଖିପାରିବେ? ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଡିର ‘ଫ୍ରି ଡିଶ୍’ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

କେଉଁ ଧର୍ମର ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି,…

ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ…

ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା: ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ ନେଇ IMDର ବଡ଼…

RBIର ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ଆସିବ…

1 of 9,364