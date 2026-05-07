ତାମିଲନାଡୁରେ କେବେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର? ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥଗିତ! ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର
ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ TVKର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ସମସ୍ୟାରେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର ଟିଭିକେ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ ଆଜିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଯାହା ସାଧାରଣ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ କନଭୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଛି; ହେଲେ, ମୌଳିକ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ୧୧୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲା ଟିଭିକେ:
ଆଜି (୭ ମଇ) ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର କେରଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଲେକର ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଟିଭିକେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ ମୋଟ ୧୧୨ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବିଜୟ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତିବା ପରଠାରୁ, ଟିଭିକେର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶକ୍ତି ୧୦୭ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଟିଭିକେ ଏବଂ ଭିସିକେ, ପିଏମକେ ଏବଂ ବାମ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିଛି ସମୟ ନେଇପାରେ।
କଂଗ୍ରେସ ଅଯଥା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି:
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁମତ ନାମରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଯଥା ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏହି ମତ ପରେ, ଟିଭିକେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଜି ଡିଏମକେ ବିଧାୟକ ଦଳର ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ବିଭାଜନର ଦ୍ୱାରରେ AIADMK:
ଏହି ସମୟରେ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ AIADMK ତାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପୁଡୁଚେରୀର ଏକ ରିସର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଟରେ ଥିବା AIADMK ବିଧାୟକମାନେ C.V. ଶାନମୁଗମ ଶିବିରର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୮ ଜଣ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଟ ୩୨ ଜଣ ବିଧାୟକ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟିଭିକେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତିଛି:
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଟିଭିକେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତି ରାଜ୍ୟର ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ନିଜସ୍ୱ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି।
ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ, ଟିଭିକେ ବିଧାୟକମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିକେକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାମ ଦଳ ଏବଂ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।