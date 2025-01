କେବେ ବାହା ହେବେ ଆଦାନୀଙ୍କ ପୁଅ? ମହାକୁୁମ୍ଭରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପହଞ୍ଚି ସାନ ପୁଅ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।

ଗୌତମ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଆଦାନୀ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ କରଣ ଆଦାନୀଙ୍କ ସହ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବିବାହ କେବେ?

ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଜିତ୍ ଆଦାନୀଙ୍କ ବିବାହ ଦିଭା ଜୈମିନ୍ ଶାହଙ୍କ ସହ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ।

ବିବାହ ରୀତିନୀତି ସାଧାସିଧା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ହେବ।

ବାଣ୍ଟିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ: ମହାକୁମ୍ଭରେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | On his son Jeet Adani’s marriage, Adani Group chairman, Gautam Adani says, “Jeet’s marriage is on 7th February. Our activities are like common people. His marriage will be very simple and with full traditional ways…” pic.twitter.com/CebEZ4q14i

— ANI (@ANI) January 21, 2025