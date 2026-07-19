୨୦ ରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ
୨୦ ରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ? RBIର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା, ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣନ୍ତୁ।
Bank Holiday Calender : ଯଦି ଆପଣ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଛୁଟି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦ ଜୁଲାଇରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଠି ଛୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠାରୁ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
୨୦ ରୁ ୨୬ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ?
୨୦ ଜୁଲାଇ (ସୋମବାର): ଏହି ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛୁଟି ନାହିଁ।
୨୧ ଜୁଲାଇ (ମଙ୍ଗଳବାର): କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ।
୨୨ ଜୁଲାଇ (ବୁଧବାର): ଖାରଚି ପୂଜା ଅବସରରେ ଅଗରତାଲା (ତ୍ରିପୁରା)ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୩ ଜୁଲାଇ (ଗୁରୁବାର): ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ।
୨୪ ଜୁଲାଇ (ଶୁକ୍ରବାର): ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ଥିବା କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ।
୨୫ ଜୁଲାଇ (ଶନିବାର): ଏହା ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୬ ଜୁଲାଇ (ରବିବାର): ୨୬ ତାରିଖ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କାହିଁକି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ?
RBI ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରେ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି, ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଛୁଟି ସାମିଲ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖୋଲା ରହିପାରେ।
ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ କି?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ସେବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲୁ ରହିବ। ଗ୍ରାହକ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଜମା କରିବା, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନାଇବା, ନଗଦ ଜମା କିମ୍ବା ଉଠାଣ ଭଳି କାମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଯଥା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ।