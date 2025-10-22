ବିଶ୍ବରେ ବଞ୍ଚିବେନି କୌଣସି ଜୀବ ! ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ବଂସର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ‘NASA’

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପୃଥିବୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଚିର ହରିତ ଜନବସତି ପୂର୍ଣ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏପରି ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଜୀବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ କେବେ ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ ହେବ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ।

ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ?

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି କୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଜାଳିବା ସହିତ, ଏହାର ଶକ୍ତି ନିର୍ଗମନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ଉତ୍ତାପ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅସହ୍ୟ କରିଦେବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ଟାଙ୍ଗରା, ଜଳୁଥିବା ପଥର ହୋଇଯିବ।

ନାସାର ଏକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିମୁଲେସନରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ ବା 1 ଆରବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1,000,002,021(100 କୋଟି 2021 ବର୍ଷ) ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା, ଆମର ପୃଥିବୀ ବସବାସ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ।

ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ

ନାସା ଏବଂ ଜାପାନର ଟୋହୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସୌରଶକ୍ତି, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଜଟିଳ ଦିଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। ଏହି ମଡେଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।

ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିବ

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତାପ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୌର ବିକିରଣ ଯୋଗୁଁ, ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି, ଏହି ଶେଷ ବିନାଶ ତୁରନ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାୟ ୪.୫ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଲାଲ ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହା ପୃଥିବୀକୁ ତାର କକ୍ଷପଥରେ ଘେରିଯିବ। ଏହା ତାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିୟ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ହେବ।

ମଣିଷ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାସାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିପଦ ଆମକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ପହଞ୍ଚାଇ ନଦିଏ। ତେଣୁ, ଆଜିଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

