ପୁଣି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚର ସମୟଠୁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହିଦିନ ପୁଣି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ ସିରିଜ ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜଣେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଳି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ, ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୯୪ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତ ଏ’ର ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ବ୍ୟାଟିଂ କେବଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ଚାପରେ ପକାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଜୁନ୍ ୨୬ ଉପରେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବେ।
ବୈଭବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହି ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଚାରିଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ତିନି ଥର ସେ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ଇନିଂସ ଏହାର ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ସେ ୧୦ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ରନ ପାଇଁ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ; ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ମ୍ୟାଚର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଲା।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଜୁନ୍ ୨୬ ଉପରେ। ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବୁ।