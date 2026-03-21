ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି, ହାତରେ ଦିବ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ଧରି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ କରିବେ କଳ୍କି, ୟୁପିର ଏହି ଗାଁରେ ନେବେ ଜନ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ…
Kalki Avatar: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, କଳ୍କିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଶେଷ ଅବତାର (ଅବତାର) ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଅବତାର କଳିଯୁଗ ତା’ର ପରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରକ୍ତପିପାସୁ ହୋଇଯିବେ। ପାପ, ଛଳନା, ଲୋଭ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।
“ବିନାଶ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ”ର ପ୍ରତୀକ
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍କି ଭାବରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ, କଳ୍କିଙ୍କୁ “ବିନାଶ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ମାଣ”ର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଭଗବାନ କଳ୍କି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ?
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, କଳ୍କି ଅବତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ସମ୍ଭଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ, ସେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଅଧର୍ମର ଅନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।
ଘୋଡା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡା
ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧଳା ଘୋଡା ‘ଦେବଦତ୍ତ’ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଅଧର୍ମିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।
ଭଗବାନ କଳ୍କି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ?
ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିବେ। ଏହି ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଅଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ।
ଭଗବାନ କଳ୍କି କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ?
କଳ୍କି ଅବତାରର କାହାଣୀ କେବଳ ବିନାଶ ଏବଂ ବିଧ୍ଵଂଶର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏହା କେବଳ ଶେଷର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆଶାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, କଳ୍କି ପଦ୍ମା (କିମ୍ବା ପଦ୍ମାବତୀ)ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ।
ସିନେମାରେ କଳ୍କି ଅବତାର
ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କଳ୍କିର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଧୁନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷକରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଉପାୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଏହି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘କଳ୍କି ୨୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ’ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
‘କଳ୍କି ୨୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ’ର କାହାଣୀ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଅବତାର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପର ଭାର ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି।
‘କଳ୍କି ୨୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ’ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହାର ସମୟସୀମା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ‘କଳ୍କି ୨୮୯୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ’ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଜ୍ଞାନ-କଳ୍ପନା ଜଗତ ସହିତ ସୁଗମ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ଏହାର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା।