ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ରେ କେବେ ଖେଳିବ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, କାହା ସହ ହେବ ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା
ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଏବଂ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସହିତ ତା’ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ UAE ଏବଂ ଓମାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଏହି ଏକପାଖିଆ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ପାଳି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଓମାନ:
ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଓମାନ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୮ଟାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଏହାର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ପଡିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବେ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଉଭୟ ଦଳ ସେହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଠୁ ଦୁର୍ବଳ ପାକିସ୍ତାନ:
ଯଦିଓ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ତଥାପି ଏହା ସତ ଯେ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୂର୍ବ ପରି ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ।
କାରଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ।