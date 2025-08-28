ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେସନ୍

ଏହି ତାରିଖରେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।

By Subhasmita Das

ଦୁବାଇ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି।

କାରଣ ଏସିଆ କପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଦୁବାଇ ଯିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହି ଦିନ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସବୁ ଖେଳାଳି: ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ସୁଦ୍ଧା ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ BCCIର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗୋପନୀୟତା ସର୍ତ୍ତରେ ମିଡିଆକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ନେଟ୍ ସେସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୫ ରେ ICC ଏକାଡେମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସହରରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁବାଇ ଯିବେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ: ୟୁଏଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ରୁପ-ଏ ରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୟୁଏଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ଏହାର ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ-ଏରେ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଯାହା ଆବୁଧାବି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

