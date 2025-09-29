କେବେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରି ପାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ BCCI ଦେଲା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ!
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତର ଟ୍ରଫି ଓ ମେଡ଼ାଲ ଫେରାଇ ଦିଏ। ନହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟ୍ରଫି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC)ର ସଭାପତି ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ACC ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାର ଅଛି।
ତଥାପି, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହସିନ୍ ନକଭି କେବଳ ACC ସଭାପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେବି ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିନଥାନ୍ତେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ PCBର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ?
ନକଭିଙ୍କ ମନୋଭାବ ଅସହ୍ୟ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ ପରେ ବିସିସିଆଇର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନୋଭାବ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଗଲା।
ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଫି ଦେବା ବଦଳରେ, ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସିସି ସଭାପତି ମୋହସିନ ନକଭି ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମେଡାଲକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ।
ନକଭିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇର ଚରମବାଣୀ: ବିସିସିଆଇ ଏବେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଆଚରଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ତଥାପି, ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇ ଦେବେ। ତଥାପି ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି।
ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ICC ସମ୍ମିଳନୀରେ BCCI ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲା: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ଟାନ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୪୬ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତ ୨୦ତମ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୪୭ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।