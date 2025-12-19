କେବେଠୁ ଆସିବ ବଢ଼ା ଦରମା, ଆଉ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ… ଜାଣନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି।

ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିମ୍ବା ବକେୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଦରମା କେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:

ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି, ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତାରିଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଦେୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୁନ ୨୦୧୬ ରେ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା ​​ଏବଂ ବକେୟା ଦେୟ ବହୁ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।

ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ବିଳମ୍ବ:

ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅନୁମାନିକ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୫୭ ଥିଲା, ଯାହା ହାରାହାରି ୨୩ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।

ଏହି ତୁଳନାକୁ ଆଧାର କରି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ ପରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ବକେୟା ପାଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

