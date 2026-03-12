କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ IPL ୨୦୨୬ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଡ୍ୟୁଲ, BCCI ଦେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍

ଏହିଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଡ୍ୟୁଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ପରେ, ଶେଷରେ IPL ୨୦୨୬ ସିଜିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

BCCI ର ଘୋଷଣାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାରିଖ କେବେ ଜଣାପଡିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲମ୍ୱା ଚାଲିଲେ ବି ଏହି…

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଥିଲେ କିଣିପାରିବେ…

ଏହି ବିଷୟରେ BCCI ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପ୍ରାୟ ତିନି କିମ୍ବା ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ତିନୋଟିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।

ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚୀ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ:

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “IPL ୨୦୨୬ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ।

ଆମେ ପ୍ରଥମ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।”

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଗୌହାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ୍:

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ତିନୋଟି ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତିନୋଟି ଜୟପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଗତ କିଛି ଋତୁ ଧରି ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। କିନ୍ତୁ, ଏଥର, ଜୟପୁର ମ୍ୟାଚ୍ ବିପଦରେ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଲମ୍ୱା ଚାଲିଲେ ବି ଏହି…

ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାଲାରୀ ଥିଲେ କିଣିପାରିବେ…

LPG ସଙ୍କଟ: ଏଣିକି ଆଉ ୨୫ ଦିନ ନୁହେଁ ୪୫…

ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ନେଲ୍…

1 of 8,814