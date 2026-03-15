ଏହିଦିନ ଘୋଷଣା ହେବ IPL ୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଡ୍ୟୁଲ, ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା
ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ୱ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୨୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏବେ, BCCI ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ରବିବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫) ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୃଥକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IPL ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବୁଧବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧) ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
IPL ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କ’ଣ କହିଲେ:
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବେ, ଆଇପିଏଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ।”
ଏହି ବର୍ଷ (୨୦୨୬), ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ – ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ – ଯାହା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମରେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆସାମରେ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା (ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ), ତାମିଲନାଡୁର ଚେନ୍ନାଇ (ଏମ୍. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମ) ଏବଂ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ବାକି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ।
ଆସାମରେ ମତଦାନ – ଏପ୍ରିଲ ୯; ଫଳାଫଳ – ମଇ ୪
ତାମିଲନାଡୁ – ଏପ୍ରିଲ ୯; ଫଳାଫଳ – ମଇ ୪
କେରଳ – ଏପ୍ରିଲ ୯; ଫଳାଫଳ – ମଇ ୪
ପୁଡୁଚେରୀ – ଏପ୍ରିଲ ୯; ଫଳାଫଳ – ମଇ ୪
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ – ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ୨୯; ଫଳାଫଳ – ମଇ ୪