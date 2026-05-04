ବିଜୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଖୁସି, ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ ଶେଷ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା
ଏହି ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ଜନ ନାୟକନ'।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବରକାଗଜରେ ହେଡ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ TVK ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା।
ତାଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ପଥରେ। ବିଜୟ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହି ଦଳ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜୟ ଅଭିନୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ‘ଜନ ନାୟକନ’, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିନାହିଁ। ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବକ୍ସ ଅଫିସ ୱାର୍ଲ୍ଡୱାଇଡର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନାୟକନ’ ଜୁନ ୪ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ହେଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ‘ଜନ ନାୟକନ’ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ନୁହେଁ।
କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ।
‘ଜନ ନାୟକନ’ ପ୍ରଥମେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା:
ଏଚ୍. ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ‘ଜନ ନାୟକନ’ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡରୁ ଅନୁମତି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିନାହିଁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ହିନ୍ଦୀରେ କେଉଁ ନାଁରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ‘ଜନ ନାୟକନ’:
‘ଜନ ନାୟକନ’ ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ଯାହା ତାମିଲ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନେତା’ ଶୀର୍ଷକରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ, ଏହି ସିନେମାରେ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ‘ଭେଟ୍ରି’ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ସେ ‘ନାଲାୟା ଥିରପୁ’ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ।
‘ଜନ ନାୟକନ’ ସମେତ ବିଜୟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ୬୯ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି।