ସରିଲା ODI ସିରିଜ, ପୁଣି କେବେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ, ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶଂସକ, ଜାଣନ୍ତୁ RO-KOଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍

ସରିଲା ODI ସିରିଜ, ପୁଣି କେବେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ

By Jyotirmayee Das

RO-KO: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି । କାରଣ ଉଭୟ ଖେଳାଳି T20I ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହି ODI ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ପୁଣି କେବେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ?

ମଇଦାନକୁ କେବେ ଫେରିବେ RO-KO: ଏଥର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଉଭୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ । ଯାହା ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଭଦୋଦରାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଫର୍ମ ଫେରିପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ।

ଉଭୟ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଡିସେମ୍ବର ୨୪,୨୦୨୫ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୮,୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବିରାଟ କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନକୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି: ବିରାଟ କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୬ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୦୮ ରୁ ୨୦୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ୧୩ଟି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪ଟି ଶତକ ସହିତ ମୋଟ ୮୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୮ରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ।

