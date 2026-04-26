ଯେବେ ଯେବେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ, ସେବେ ସେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ଗୁଳିବର୍ଷା,

ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡିନରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାରେ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।

ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଠିଥିବା ଏକ ମୁଠା ଏହି ଚିତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ‘ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ’ ହୋଇଗଲା।

ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ – ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ଗତି ପାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

ବଟଲର୍ ରାଲି ଘଟଣା ଏବଂ ‘ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ’ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍:

ଏହି ଘଟଣାଟି ପେନସିଲଭାନିଆର ବଟଲରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଗୁଳିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଫଟୋରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁଠା ଉଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ରକ୍ତରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ:

ଘଟଣାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅନେକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବି ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଥିଲା।

ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଏହି ଦାବି କ୍ଷୀଣ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି  ଟ୍ରମ୍ପସ ସମର୍ଥକ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଟିମ୍ ଡିଲନ୍ ତାଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, “କେବଳ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବଟଲର୍ ଘଟଣା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା; ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏପରି କାମ କରନ୍ତି।”

ସେହିପରି, ଟକର କାର୍ଲସନ୍ ଏବଂ ମାର୍ଜୋରୀ ଟେଲର ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ଡାହାଣପନ୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି:

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣକୁ ରଚନା ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ୧୯୯୫ ମସିହାରେ କିଛି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ କର୍ମୀ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟିତ୍ଜାକ୍ ରାବିନଙ୍କ ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।

ସେହିପରି, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ରିଷ୍ଟିନା ଫର୍ନାଣ୍ଡେଜ୍ ଡି କିର୍ଚନରଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ଘଟଣା ପରେ, ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରୁ କ’ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା:

ବଟଲର ଘଟଣା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠାର ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଠଟି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।

ଏହି ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଡାହାଣ କାନରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋରି କମ୍ପାରାଟୋର, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏଫବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଥମାସ କ୍ରୁକ୍ସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା।

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ, କାହା ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ:

ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କେତେକ ଜୋ ବିଡେନ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏଫବିଆଇ, କେତେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଏପରିକି ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ।

ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରକୃତରେ ‘ରଚନା’ କରାଯାଇଥାଏ କି:

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନର୍ଥୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଭରସିଟିର ମିଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପେନ୍ସର ପାର୍ସନ୍ସ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସୁଟିଂ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି – ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ୟାମେରା କ୍ରୁ, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ କଳାକାର ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା “ମଞ୍ଚସ୍ଥ” ହୁଏ, ତେବେ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ – ଏକ ସଫଳତା ଯାହା ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।

ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଟେକ୍ ସୁଟ୍ କରାଯାଏ, କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଏ। ହେଲେ, ବଟଲରଙ୍କ ପରି ଏକ ଲାଇଭ୍ ରାଲିରେ, ଏପରି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଡିଜିଟାଲ୍ ହେରଫେରର କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ।

‘ନକଲି ଆକ୍ରମଣକାରୀ’ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଯଦି ଏହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଚଳାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରପେକ୍ଷ ନକରି।

ପାର୍ସନ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, “ଏଥିପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ।” ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ସଠିକତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆହତ ନକରି ଗୁଳି ଚଳାଇପାରିବେ – ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ।

ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବିପଦ:

ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଜଣେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଏହି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋରି କମ୍ପାରାଟୋରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି “ଷ୍ଟେଜିଂ” ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଟିଳ କରିଥାଏ; ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଜଣେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଗତି କରୁଛି।

ରକ୍ତ ଦାଗ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ:

“ସ୍କୁଇବ୍ସ” ନାମକ ଛୋଟ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥିଲେ।

ହେଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡିଓରେ ରକ୍ତ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେପରି ବୃତ୍ତିଗତ କୁସ୍ତିରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲେଡ୍ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା।

ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ:

ଫେଡେରାଲ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଅଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହେଲେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ।

