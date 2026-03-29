ଆକାଶରୁ ତାରାମାନେ କେଉଁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି
ଆକାଶରୁ ତାରା ଗାଏବ୍ ହେବା, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେଥିବ। ଆଉ ଏକଥା ବି ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲିଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ଶୋଇ ଆକାଶରେ ଝଲସୁଥିବା ତାରାମାନଙ୍କୁ ଗଣୁଥିଲେ?
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଭାରତ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଐତିହ୍ୟକୁ ହରାଉଛି ଯାହା ଥରେ ଆମର ରାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା।
ଆକାଶରୁ ତାରାମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ କେବଳ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶଗତ ସଙ୍କଟ ଯାହା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହିମାରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି।
ଆକାଶରୁ ଗାଏବ୍ ହେଉଥିବା ତାରା:
ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ଆକାଶ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଯେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତାରାମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମର ଆକାଶର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହରାଉଛୁ। ସେହି ସମୟ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଏବଂ ତାରାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ସୀମିତ ରହିବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ସହିତ ଆମର ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ତାରାମାନେ କେଉଁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି:
ଭାରତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ଗର୍ବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ଏହାର ଚମକ ହରାଉଛି। ମୁମ୍ବାଇର TIFR-HBCSE ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୦ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ସହର ଉପକଣ୍ଠରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା, ଧଳା ଆଲୋକର ନଦୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ଆଜି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଥରେ ଭୂମିରେ ଛାଇ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥିଲା।
ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର କିପରି ମାପ କରାଯାଏ:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକାଶ କେତେ ଅନ୍ଧକାର କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାହା ମାପିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଟଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ସ୍କେଲ୍ ୧ ରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ।
୧ ସ୍କୋର୍ ଗଭୀରତମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୂଚିତ କରେ ଯେପରି ହାନଲେ, ଲଦାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଲୋକବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛାୟାପଥଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।
ବିପରୀତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ୯ ସ୍କୋର୍ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ କମଳା ଦେଖାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇ ୮ ସ୍କୋର୍ କରେ, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ତାରାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନର ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ଆକାଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲାଇଟ୍ ଏପରି ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଆକାଶକୁ ଉପରକୁ ଝଲସେ।
ଏହି ଆଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କରେ, ଯାହା “ସ୍କାଏଗ୍ଲୋ” ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ କମଳା କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ, ତାରାମାନଙ୍କର ମଳିନ ଆଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଦେଖାଯାଏ।
କ’ଣ ଏଥିରୁ ପୃଥିବୀକୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିହେବ:
ତାରାମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା କେବଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହି କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ସହଜ।
ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାଇ ଲଗାଯାଇଥାଆନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର କିରଣକୁ ଉପରକୁ ନ କରି ସିଧା ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଆମର ଆକାଶକୁ ଅନେକାଂଶରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା।