Live Streaming: ଏଇଠି ମାଗଣାରେ ଦେଖି ପାରିବେ IND vs AUS ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍, କେତେବେଳେ ଏବଂ କେଉଁଠି, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଖେଳକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ, ଉଭୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

IND vs AUS ଦ୍ୱିତୀୟ T20 କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୫ ରେ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚ୍ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।

ଫ୍ରିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ:

ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିଭିରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରିବ। IND-AUS ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ର ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।

କେଉଁ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଭାରତର ଏହି ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Jio Hotstar ଆପ୍ କିମ୍ବା ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।

ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: 

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ଭର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ଜିତେଶ ଶର୍ମା।

ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ:

ମିଚ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ମିଶେଲ୍ ଓୱେନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଜୋସ୍ ଫିଲିପ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ସିଆନ୍ ଆବଟ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍ ଏବଂ ତନବୀର ସଂଘା।

