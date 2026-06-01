ଭାରତରେ ବିନା ବିଜୁଳି ଓ ଫ୍ରିଜରେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ବରଫ ? ମୋଗଲମାନେ କିପରି ଶରବତ ଓ ମିଠାଇକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଥିଲେ? ଜାଣିଲେ ଚମକି ପଡିବେ…
ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆଜିର ରେଫ୍ରିଜରେଟରକୁ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ ଦିଏ। ପାହାଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଂଶରୁ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ଶୀତଳ ବରଫ ପଛରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳ ଲୁଚି ରହିଛି।
Ice making during mughal period : ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ରିଜ୍, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏବଂ ଆଇସ୍ ମେକର୍ ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳିର ନାମଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ରାଜା-ମହାରାଜା ଏବଂ ମୋଗଲ ବାଦଶାହମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିପରି ପିଉଥିଲେ? ସେହି ସମୟରେ ରାଜପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ବରଫର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଖର ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଥଣ୍ଡା ଶରବତ, କୁଲଫି ଏବଂ ମିଠାଇ ପରଷା ଯାଉଥିଲା। ବିନା କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ବରଫ ତିଆରି କରିବା, ଏହାକୁ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଣାଇବା ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ।
ହିମାଳୟ ଶିଖରରୁ ରାଜକୀୟ ଯାତ୍ରା
ମୋଗଲ କାଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବରଫ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବରଫାବୃତ ପାହାଡ଼। ହୁମାୟୁଁ ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ଏବଂ ଗଡ଼ୱାଲର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ଆଣିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜମିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ବରଫକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କଟାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବରଫକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟସ୍ଥ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଟରେ ତାହା ଯେପରି ନ ଗଳିଯାଏ।
ଭୂତଳ ବରଫଘରର ନିଆରା କୌଶଳ
ଅଣାଯାଇଥିବା ବରଫର ଏହି ବିଶାଳ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଗଲମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା ଏବଂ ଲାହୋରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ବରଫଘର’ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମି ତଳେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ବା ତହଖାନା ଥିଲା, ଯାହାର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମୋଟା ଏବଂ ଇନସୁଲେଟେଡ୍ (ତାପ ନିରୋଧକ) କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତହଖାନାରେ ବରଫ ରଖିବା ପରେ ତାକୁ କୁଟା, ପାଉଁଶ, ଝୋଟ ବସ୍ତା ଏବଂ ମୋଟା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଚାପି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଇନସୁଲେସନ କୌଶଳ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉ ନଥିଲା ଏବଂ ବରଫ ମାସ ମାସ ଧରି ନ ଗଳି ସେହିପରି ରହିପାରୁଥିଲା।
ବରଫଘରର ସୁରକ୍ଷା
ଶାହୀ ‘ଆବଦାର’ଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଭୂତଳ ବରଫଘରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ କାମ ନଥିଲା; ଏଥିପାଇଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ‘ଆବଦାର’ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆବଦାରମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବରଫଘରର ତାପମାତ୍ରା ସଠିକ୍ ରଖିବା ଏବଂ ବରଫ ଯେପରି ନ ଗଳିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହାଛଡ଼ା, ପ୍ରତିଦିନ ଶାହୀ ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଷ୍କାର ବରଫ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ବାଦଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆବଦାରମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା।
ରାତିରେ ବରଫ ଜମାଇବାର ଦେଶୀ ଉପାୟ
ପାହାଡ଼ରୁ ବରଫ ମଗାଇବା ବ୍ୟତୀତ ମୋଗଲ କାଳରେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବରଫ ଜମା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିସେମ୍ବର ଓ ଜାନୁଆରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ରାତିରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗଭୀର ନୁହେଁ ଏପରି ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି ରଖାଯାଉଥିଲା। ରାତିର ଶୀତଳ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବରଫିଲା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଉପରେ ବରଫର ଏକ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ଜମି ଯାଉଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବରଫକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁରନ୍ତ ବରଫଘରରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା।
ଆମେରିକୀୟ ପୋଖରୀରୁ ଭାରତ ଆସିଲା ବରଫ
ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଏବଂ ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ବରଫ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ୧୮୩୩ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଟ୍ୟୁଡର୍ ଭାରତକୁ ବରଫ ରପ୍ତାନି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନ୍ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଶୀତଳ ପୋଖରୀରୁ ବରଫ କଟା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜାହାଜରେ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଓ କୁଟା ସହ ପ୍ୟାକ୍ କରି ମାସ ମାସ ଧରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ପରେ କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚାଯାଉଥିଲା।
ଶାହୀ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବରଫର ମର୍ଯ୍ୟାଦା
ମୋଗଲ ବାଦଶାହମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗୋଲାପ, ଚନ୍ଦନ, ଖସ୍ ଏବଂ କେଉଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରବତକୁ ଅତି ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବରଫର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଗାଢ଼ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଶାହୀ ମିଠାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବରଫ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଗଲଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶାସକ ବାବର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ପାଣିର ସ୍ୱାଦକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦରବାରକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବରଫ ମିଶା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପରଷିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବରଫ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ରାଜପରିବାରରେ କାହାରିକୁ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେଲେ କିମ୍ବା ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଥଣ୍ଡା ସେକ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଦାରମାନେ ତୁରନ୍ତ ବରଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମହୀଶୂର ଏବଂ ତ୍ରାବଣକୋର ଭଳି ରାଜପରିବାରରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣରୁ ବରଫ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବରଫ ମଗାଉଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜପୁତ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ବରଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ‘ବରଫୱାଲେ’ ନାମକ କର୍ମଚାରୀ ରଖୁଥିଲେ।