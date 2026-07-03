ପୋଛା ଲଗାଇବାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ ହୋଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର

ପୋଛା ଲଗାଇବା ପ୍ରଥମେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଘରର ଚଟାଣ ପୋଛିବା ଏକ ସାଧାରଣ କାମ। ତେଣୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ପୋଛା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି।

ଯଦିଓ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସମୟରୁ ଚଟାଣ ସଫା କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ପୋଛା ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦ୍ଭାବନର ଫଳାଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପୋଛା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଛା କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।

ଆଧୁନିକ ସଫା ଉପକରଣର ଆଗମନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଏବଂ ଗ୍ରୀସର ଲୋକମାନେ କାଠ ବାଡ଼ିରେ କପଡା, ପତ୍ର କିମ୍ବା ଡାଳର ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଘର ସଫା କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ହାତରେ ଘର ସଫା କରୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

“ମପ୍” ଶବ୍ଦଟି ୧୫ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହା “ମ୍ୟାପେ” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଲାଟିନ୍ ରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଟି ମୂଳତଃ ତଳ ପୋଛିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଛୋଟ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ନାପକିନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା।

୧୮୯୩ ମସିହାରେ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ଭାବକ ଥମାସ ଡବ୍ଲୁ. ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ଏକ କପା-ସୂତା ମପ୍ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ଅଲଗା କରିହେବ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ଏକ କ୍ୱିଂଙ୍ଗ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଥିଲା। ଏହା ମଇଳା ମପ୍ ବା ପୋଛା ହେଡ୍ ବଦଳାଇବା ଏବଂ କପଡାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରି ପାଣି ବାହାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ କରିଥିଲା।

୧୯୫୬ ମସିହାରେ, ସ୍ପାନିସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନୁଏଲ୍ ଜାଲନ୍ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ରିଙ୍ଗର ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସିଧା ମପ୍ ପ୍ରଚଳନ କରି ମହଲା ସଫା କରିବାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ମହଲା ଘଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲା।

୧୯୯୦ ମସିହାରେ, ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ଭାବକ ଜୟ ମାଙ୍ଗାନୋ ମିରାକେଲ୍ ମୋପ୍ ବା ପୋଛା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏକ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ-ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ବ୍ୟବହାର ନକରି ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

ଆଧୁନିକ ପୋଛା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ; ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମିଳିତ ଅବଦାନର ଫଳାଫଳ।

You might also like More from author
More Stories

ଟୋପି ବିକ୍ରି କରି କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର…

୨ ବିଦେଶିନୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ;…

ଏମିତି ୱାଡ଼େନଙ୍କୁ ଶହେ ସଲାମ?? ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

VPN ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ! ଆସିବାକୁ…

1 of 29,366