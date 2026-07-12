ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟ କେତେ ପୁରୁଣା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ୭୦% ରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ହେଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି: ଆମ ଗ୍ରହ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା?
ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପୃଥିବୀର ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ୪.୬ ବିଲିୟନ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା।
ସୌରମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ପାଣି:
ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜଳ ଅନ୍ତଃନକ୍ଷତ୍ରୀୟ ବରଫରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶରେ ଥଣ୍ଡା ଆଣବିକ ମେଘରେ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବରଫ କଣିକା ଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୪.୬ ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସୌରଜଗତ ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ବରଫରୁ କିଛି ଅଂଶ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ଗଠନ କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।
ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରଗ୍ରହରୁ ଆଉ ପାଣି ଆସିଲା:
ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ, ପଥୁରିଆ ପୃଥିବୀ ଥିଲା ଯାହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା କୌଣସି ତରଳ ଜଳ ନଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି ନୂତନ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଅଗଣିତ କାର୍ବନ-ସମୃଦ୍ଧ ଉଲକାପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରହାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ବରଫ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମହାକାଶ ପଥର ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ପାଣିର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଆଜି ପୃଥିବୀର ମହାସାଗରରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ।
ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସିଲା:
କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଛି ପାଣି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ଏହି ପାଣି ଆବରଣ ଭିତରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା।
ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ, ତୀବ୍ର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହି ଫସି ରହିଥିବା ପାଣିକୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ବିଶାଳ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଉଦ୍ଗିରଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରହର ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା:
ପୃଥିବୀର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସରେ, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି ଏକ ଘନ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ସମୃଦ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଗ୍ରହଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ, ଏହି ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ହଜାର ହଜାର କିମ୍ବା ହୁଏତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା।
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଡ଼ ଡିପ୍ରେସନରେ ବର୍ଷାଜଳ ଜମା ହୋଇଥିଲା, ଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ମହାସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ ଏବଂ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।