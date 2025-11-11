ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କାର୍, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକଜିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ
ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରକ କାର୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା।
ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ କାରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ତାହାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଇଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁଆଡେ ଯାଇଥିଲା କାର୍:
ଯେଉଁ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି Hyundai i20। ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ କାରର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିନ କାରର ଗତିବିଧି ଏହିପରି ଥିଲା।
ସକାଳ ୦୮:୦୪ – କାରଟି ବଦରପୁର ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା।
ସକାଳ ୦୮:୨୦ – ଓଖଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାରଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅପରାହ୍ନ ୩.୧୯ – କାରଟି ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟସ୍ଥ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୦୦ ଟା – ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାରଟି ବାହାରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାରଟି ଦରିଆଗଞ୍ଜ, କାଶ୍ମୀର ଗେଟ୍ ଏବଂ ସୁନେହରି ମସଜିଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ପୁଲୱାମା ସହିତ ସଂଯୋଗ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି କାରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୫୨ ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ i-20 କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାରଟି ହରିୟାଣା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା। କାର ନମ୍ବର HR ୨୬ ୭୬୨୪ ଥିଲା। ଏହି i-20 କାରଟି ସଲମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ପୋଲିସ ସଲମାନଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଖଲାର ବାସିନ୍ଦା ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲାରେ କାହାକୁ କାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଅଧିକ ତଦନ୍ତରୁ କାରର ପୁଲୱାମା ସଂଯୋଗ ଜଣାପଡିଥିଲା।
ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ କାରଟି ଅନେକ ଥର କିଣାବିକା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ, କାରଟି ପୁଲୱାମାରୁ ତାରିକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।