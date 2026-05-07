କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦହି-ଚିନି ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା?

ଦହି-ଚିନିର ଉପକାରିତା: ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ହେଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ, କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ହେଉ, ଘରର ବଡ଼ବୁଢ଼ାମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ମିଠା ଖାଇକି ଯାଅ, ଦହି-ଚିନି ଖାଇକି ବାହାର।

By Priyanka Das

ଦହିଚିନିର ଉପକାରିତା:

ଭାରତୀୟ ପରିବାରରେ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କୌଣସି ବି ଶୁଭ କିମ୍ବା ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦହି-ଚିନି ଖୁଆଇବା। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ହେଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ, ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ହେଉ, ଘରର ବଡ଼ମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ “କିଛି ମିଠା ଖାଇକି ଯାଅ, ଦହି-ଚିନି ଖାଇକି ଯାଅ”। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର କାରଣ ଅଛି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦହି-ଚିନି ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଦହିଚିନି ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିବା ମାନାଯାଏ?

ଏହି ପରମ୍ପରାର ଚେର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଦହି ଓ ଚିନି ଉଭୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଦହି ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ; ସେହିପରି ଚିନି ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦହି-ଚିନି ଖୁଆଇ ପଠାଇବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଶୁଭାରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା।

ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଥିଲା?

ମାନାଯାଏ ଯେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। ଯେପରିକି: ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିବା ସୈନିକ, ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକ, ଜରୁରୀ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ, ଏହି ସବୁ ସୁଯୋଗରେ ଦହି-ଚିନିକୁ ଏକ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା।

ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାରଣ

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସହିତ ଚିନି ମିଠାପଣ ଏବଂ ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ମିଠା ଖାଇ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିବାହ, ପରୀକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ।

ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ

ଏହା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଦହିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତି। ଚିନି ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ।

 

