GK: ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏତେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣେ ମେଘ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା?

ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମେଘ, ଭାରୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା ରୂପେ ଝରିପଡ଼େ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ବର୍ଷା ବେଳେ ମେଘ ପାଖକୁ ଏତେ ପାଣି ଆସେ କେଉଁଠୁ?

ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷାର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦର ପାଣି ଗରମ ହୋଇ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିଠାରୁ ମେଘ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାଣି ଗରମ ହେବା ପରେ ହାଲୁକା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଏ।

କେବଳ ଜଳାଶୟ ନୁହେଁ, ଗଛପଲା ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାୟୁରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘ କେବଳ ସମୁଦ୍ରରୁ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ରହିଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମେଘ ପ୍ରାୟ ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପାଣିରେ ଆବୃତ। ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବାୟୁ ସହ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ।

ବାୟୁରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମେଘ:

ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସହିତ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହି ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ବରଫ କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।

Uttarakhand Govt.

ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ଧୂଳିକଣା, ଲୁଣ କଣିକା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗଠନ କରେ।

ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି କୋଟି ଏପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏକାଠି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶି ମେଘର ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁର ଚାପ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ମେଘ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥାଏ।

ଭାରୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା ରୂପେ ଝରିପଡ଼େ:

ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବର୍ଷା କିପରି ହୁଏ ତାହା ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ମିଶି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି।

ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ବଡ଼ ଓ ଭାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବାୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆକାଶରେ ଭାସାଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଖସିପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଖସିପଡ଼ୁଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁ।

ବର୍ଷାର ପାଣି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ଏହାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ସେହି ପାଣି ପୁଣି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଠିଯାଏ।

ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳଚକ୍ର (Water Cycle) କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜଳଚକ୍ର ଅବିରତ ଭାବେ ଚାଲିଆସୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଜଳର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ…

ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ; ବାମ୍ଫ ନେଉଛନ୍ତି ୩…

ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭଉଣୀ…

ବଜାରରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଓ…

1 of 29,605