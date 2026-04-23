ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଜାପାନ ଶୀର୍ଷରେ; ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି?
ଜାପାନ ଶୀର୍ଷରେ ଏବଂ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଶତାୟୁ ରହୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁର ରହସ୍ୟ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର :ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ ଯେ, କିଛି ଦେଶ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି (କିମ୍ବା ଅତିକମରେ କିଛି ତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି!)। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶହେ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି।
‘ୱର୍ଲ୍ଡ ପପୁଲେସନ୍ ରିଭ୍ୟୁ’ (World Population Review) ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଶ୍ୱ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଜାପାନ। ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ପାଇଁ ଏହି ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ୨୦୨୫ର ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ ୯୯,୭୬୩ ଜଣ ଶତାୟୁ (୧୦୦ ବର୍ଷ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି) ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୫୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜାପାନରେ ଶତାୟୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହା ପରେ ରହିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଯେଉଁଠାରେ ଶତାୟୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୩,୬୨୯ ଏବଂ ଚୀନ୍ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୪୮,୫୬୬ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତାୟୁ ରହୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୭,୯୮୮ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ୧୦୦ ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି: କେବଳ ୧୦୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଦେଶ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଲ, ସେଠାରେ ଶତାୟୁଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ୧୦୦,୦୦୦ ଲୋକରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭାରତ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ ଭଳି ଶହେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଶତାୟୁଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏହି ହାର ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶରେ ଶତାୟୁଙ୍କ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ସେଠାକାର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୟସ୍କଙ୍କ ଅଧିକ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଏ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ସମାଜ, ଭଲ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ସକ୍ରିୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଶି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଥାଏ।ସେହିପରି, ଭାରତ ଭଳି ଅଧିକ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ମୋଟ ଶତାୟୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଅତି ନଗଣ୍ୟ।
ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ରହସ୍ୟ ପଛରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ସେଠାକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆହାର ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜାପାନର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଏବଂ ସତେଜ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଜୀବନସାରା ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସାମାଜିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାକୀପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରୁଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଠାକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ମାନସିକତା ଲୋକଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ୧୦୦ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ହସଖୁସିରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ “ବ୍ଲୁ ଜୋନ୍” (Blue Zones) କୁହାଯାଏ, ସେଠାକାର ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପରିଷ୍କାର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଏକତା ଏବଂ କମ୍ ମାନସିକ ଚାପ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଥାଏ।
ଭାରତର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଶତାୟୁ ତାଲିକାରେ ଦେଶ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିଲେ, ଭାରତରେ ଶତାୟୁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରଳ। ଏହି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଶର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହାର ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆଧାରକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଗତ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁବିଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମାନ ଭାବେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାକି ଅଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ତଥ୍ୟ ଏକ ଆଶାବାଦୀ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ଆଉ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଶତାୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମାଜ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଶାରୀରିକ ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସହଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦର୍ଶାଏ।
ଅଧିକନ୍ତୁ, ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା କିଭଳି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସମାଜରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ, ଏହା ଆମକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ବୟସ ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅବନତି ନୁହେଁ; ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ସଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିବ।