ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ଜନସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିୟମକାନୁନ ଜାଣିଲେ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଏକ ଦେଶ। ଏହା ପଞ୍ଚମ-ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା, ଏହା ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ହିନ୍ଦୁ ଦେଶ ହୋଇଯିବ।
ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି: ତେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ରୁହନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୫.୫ ନିୟୁତ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ୮ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି: ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ,ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ କିଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପାକିସ୍ତାନର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ୫୩ ପ୍ରତିଶତ, ଥରପରକଟ ଜିଲ୍ଲାର ୪୪ ପ୍ରତିଶତ, ମିରପୁର ଖାସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ୩୯ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତାଣ୍ଡୁଆ ଜିଲ୍ଲାର ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି।
ପଞ୍ଜାବ-ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦,୦୦୦ ହିନ୍ଦୁ ବାସ କରନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ୬୦,୦୦୦। ଖାଇବର-ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିପରି ପାଳନ କରନ୍ତି: ପାକିସ୍ତାନରେ, ହୋଲି, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଦଶହରା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଛୁଟି ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଏହି ଅବସରରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଛୁଟି ନେବାର ଅଧିକାର ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, କରାଚୀ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ହିଙ୍ଗଳାଜ ମାତା ମେଳା: ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗଳାଜ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଗଜବେଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଙ୍ଗୋଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ହିଙ୍ଗଲାଜ ମାତା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଶକ୍ତି ପୀଠ (ଶକ୍ତି ଆସନ) ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାଲୁଚ୍ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହାକୁ ନାନି ପିର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା: ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଏବଂ ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ଅଣ-ମୁସଲମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ।