ଏସିଆ କପ୍ କୁ କେଉଁଠି ତାଲା ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି, କେବେ ମିଳିବ ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାଜା ଖବର
ମୋହସିନ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି। ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା।
ତଥାପି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଫାଇନାଲ ପରେ ACC ଏବଂ PCB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରଫିଟିକୁ କେଉଁଠି ରଖାଯାଇଛି?
କ୍ରିକବଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁବାଇସ୍ଥିତ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଏସିସି) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଟ୍ରଫି ପାଇବ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏସୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶ – ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋର୍ଡ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ICC ବୈଠକ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ମୋହସିନ ନକଭି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ICCର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନକଭି ଏହି ଆଗାମୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇପାରନ୍ତି।
ବିସିସିଆଇ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ:
ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା କେହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ।