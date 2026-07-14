୧୨୭ କିଲୋର କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହିରୋ କରିଥିଲା… ଏବେ କେଉଁଠି ବରମୁଡାର ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍
ବରମୁଡାର ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍ ଏବେ କେଉଁଠି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦିଓ ୨୦୦୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ମୁଡାର କ୍ରିକେଟର ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୦୭ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ, ଲେଭରକ୍ ସ୍ଲିପ୍ରେ ଡାଇଭ୍ କରି ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପାଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଟିଏ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।
ସେହି କ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ୧୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଲେଭରକ୍ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।
ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚପଳତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ୧୪ ଜୁଲାଇ, ୧୯୭୧ରେ ବରମୁଡାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲେଭରକ୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ୫୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ସେହି କ୍ୟାଚ୍ ପରେ କମେଣ୍ଟେଟର ଡେଭିଡ୍ ଲଏଡ୍ ଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂକ୍ତି “ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଗଲା” ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପରେ ଲିଭରକ୍ ଙ୍କ ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ସେହି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଲିଭରକ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ୧୦ ଓଭରରେ ୯୬ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତ ୨୫୭ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର-୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍ ବରମୁଡା ପାଇଁ ୩୨ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ସେହି ଫର୍ମାଟରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଖେଳ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନେ ତାଙ୍କୁ ‘ସ୍ଲଗୋ’ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ।
ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି:
ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୯ ରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରଠାରୁ, ଡୱେନ୍ ଲେଭରକ୍ ବରମୁଡାରେ ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ସମୟ ସମୟରେ ଅଂଶକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟେଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରମୁଡାରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରୀଡା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।