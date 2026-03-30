ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ କିପରି ଦେଖାଦେଉଛି ଏହାର ଅଭାବ

କେବଳ ତେଲ କିମ୍ୱା ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭାବ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କେବଳ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।

କାତାରର ରାସ ଲାଫାନ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବାଧା ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିଲିୟମ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଏକକ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱର ହିଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।

ହିଲିୟମ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ;…

IPL ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ…

ହିଲିୟମ୍ କେବଳ ବେଲୁନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଅଣଜ୍ୱଳନଶୀଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ।

ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ:

ହିଲିୟମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି MRI ମେସିନ୍‌ରେ। ତରଳ ହିଲିୟମକୁ ସୁପରକଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଚୁମ୍ବକକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚମାନର ଡାକ୍ତରୀ ସ୍କାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

ଯେକୌଣସି ଅଭାବ ହସ୍ପିଟାଲ ସେବା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଚିପ୍ସ ପାଇଁ ଜରୁରୀ:

ହିଲିୟମ୍ ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହିଲିୟମ୍ ଅଭାବ ବିଶ୍ୱ ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।

ମହାକାଶ ଏବଂ ରକେଟ୍ ଉତ୍କକ୍ଷେପଣରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା:

ସ୍ପେସଏକ୍ସ ଭଳି ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରକେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚାପ ଏବଂ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହିଲିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହିଲିୟମ ବିନା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରକେଟ୍ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି:

ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ କେବୁଲ ନିର୍ମାଣରେ ହିଲିୟମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏବଂ ଡାଟା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଡାଇଭିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ:

ଡାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପାଣି ତଳେ ପରିବେଶରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହିଲିୟମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାଇଭିଂ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ।

ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଲିୟମ୍ ଅଭାବ:

ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କତାରର ରାସ ଲାଫାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ବାଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ପରିବହନ ଲେନ୍, ଯେପରିକି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରପ୍ତାନିରେ ବିଳମ୍ବର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଭାରତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ହିଲିୟମର ମୂଲ୍ୟ ୭୦% ରୁ ୧୦୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ;…

IPL ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ, ଏବେ…

୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା ଧୂମପାନ ଠାରୁ…

Samudrik Shastra: ଜିଭ ଆକାରରେ ଲୁଚିଛି…

1 of 29,573