କୁଆଡେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଖାନ ସାର? ଲୋକେସନ ଖୋଜୁଛି SIT, ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ବି ଅପଡେଟ

ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ଫେରାର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପାଟଣା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। DIU (ଡିଆଇୟୁ)କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Khan Sir News : ପାଟଣାର ଦୁଇଟି କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଓ ମାରପିଟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷକ ଖାନ ସାର ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫଦାରୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ SIT (ଏସଆଇଟି) ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ପାଟଣା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। DIU (ଡିଆଇୟୁ)କୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଚାରି ଜୁନରେ ଏଫଆଇଆର (FIR) ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଖାନ ସାର ଚୁପଚାପ କୋଚିଂରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କଦମକୁଆଁ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ଫୈଜଲ ଖାନ (ଖାନ ସାର୍)ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଟଣା ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରିମ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। କାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏହାର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ୪ଟି…

ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ କୋଚିଂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ନିୟମିତ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଏହି ଆଦେଶକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।

ଅଦାଲତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଓକିଲ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷ ମାମଲାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଖାନ ସାର୍‌ଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମାରପିଟ ମାମଲାରେ ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ତିନି ଜୁନରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।

ଖାନ ସାର୍ଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଦାବି ଜୋରଦାର

ଏହି ବିବାଦରେ ରୌଶନ ଆନନ୍ଦ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାନ ସାର୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି, ଏହି ମାମଲାରେ ରୌଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ରୌଶନ ଆନନ୍ଦ ଗିରଫ ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେ ଖାନ ସାର୍‌ଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ?

 

You might also like More from author
More Stories

ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମ୍‌ସି ସାଂସଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ…

ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ମିଳିବ ୪ଟି…

ଅଫିସ କାମ ପରେ ସମୟ ବଳୁଛି କି? ତା’ହେଲେ ଘରେ…

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ଇସ୍ପାତ; ୮ ମୃତ…

1 of 14,864