ସହର ନା ଗାଁ… ଏଲପିଜି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କ’ଣ କହୁଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠାରେ ଏଲପିଜି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ – ସହରରେ ନା ଗାଁରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଇଁ LPG ବ୍ୟବହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଧିକ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧୧.୪ କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏହାର ବିପରୀତରେ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ୬.୭ ରୁ ୭.୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାନକ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ସମାନ।
ଜାତୀୟ ନମୁନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୯୨.୯% ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାର LPG କିମ୍ବା PNG ଭଳି ସଫା ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ କେବଳ ୪୯.୩% ପରିବାର ଏହିପରି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ଯେପରିକି କାଠ, କୋଇଲା କିମ୍ବା ଗୋବର ପିଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।
କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪.୮୭ କୋଟି ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ମୋଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୧୫%। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟ ୮୦% ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ୩୩୦ ନିୟୁତ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ, ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ LPG ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାଠ କିମ୍ବା ବାୟୋମାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ସାଧାରଣତଃ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ LPG କିମ୍ବା PNG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।