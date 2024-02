କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁକେଶ କୁମାର? ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଅଧାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲର ପାଲଟିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଏବେ ନିଜ ଦବଦବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମୁକେଶ । ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ବୋଲିଂର ଜଲୱା ଦେଖାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ବିହାର ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ଦଳ ସହ ସାମିଲ ହେବେ ମୁକେଶ । ତେଣୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିରତୀ ନେଇ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ସହ ଏହି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ରାଞ୍ଚିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମୁକେଶ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

UPDATE: Mr Mukesh Kumar has been released from the India squad for the third Test against England in Rajkot.

He will join his Ranji Trophy team, Bengal, for the team's next fixture before linking up with Team India in Ranchi.#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank

