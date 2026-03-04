GK: ଏଠାରେ ସରିଛି ଭାରତ; ରାମାୟଣ ସହ ରହିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଘନିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ?
କେଉଁଠି ସରିଛି ଭାରତ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଉତ୍ତରରେ ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପର୍ବତ, ପଶ୍ଚିମରେ ମରୁଭୂମି, ପୂର୍ବରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଶେଷ ରାସ୍ତା କେଉଁଟି?
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଶର ଶେଷ ରୋଡ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ କେବଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତରଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତର ଶେଷ ରାସ୍ତା କେଉଁଠାରେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ।
ଭାରତର ଶେଷ ରାସ୍ତା କେଉଁଠାରେ: ଭାରତର ଶେଷ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH 87 ର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ରାମେଶ୍ୱରମରୁ ଧନୁଷକୋଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ରାସ୍ତାର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆରିଚଳ ମୁନାଇ, ଯେଉଁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗରେ, ଆପଣ ଏଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥାଏ।
ରାସ୍ତା ମାର୍ଗ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ: ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାମେଶ୍ୱରମରୁ, ରାସ୍ତା ଉପକୂଳ ଦେଇ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୁଷ୍କୋଡିକୁ ନେଇଯାଏ। ଧନୁଷ୍କୋଡି ଥରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବସତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏବଂ ଅନେକ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ।
ଧନୁଷ୍କୋଡି ପରେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରିଚଳ ମୁନାଇକୁ ନେଇଯାଏ, ଏହା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଭୂମି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପାମ୍ବାନ ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନିକଟତମ।
ଏହା କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ: ଭାରତର ଶେଷ ରାସ୍ତା ଅରିଚଳ ମୁନାଇରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଏହା ପମ୍ବନ ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହା ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ସହିତ ଜଡିତ। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ମାତ୍ର 18-20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପକୂଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।