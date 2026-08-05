କେଉଁ ମଦ ପିଇଲେ ଖରାପ ହୁଏନି ଲିଭର, ୱାଇନ୍‌ ପିଇବାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ କେତେ ରହିବା ଉଚିତ୍

ବିୟର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଯେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭରକୁ କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ।

ଏହା ଉପରେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ, ବିୟର ପିଇଲେ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଯେ, ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏମିତି କୌଣସି ମଦ ଅଛି, ଯାହା ପିଇଲେ ଲିଭର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ କ’ଣ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ…

କୌଣସି ମଦ ସୁରକ୍ଷିତ କି:

ଦୁନିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ମଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ପିଇଲେ ଲିଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଦାମୀ ୱିସ୍କି ପିଅନ୍ତୁ, ବିୟର ପିଅନ୍ତୁ, ଭୋଡ୍‌କା ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେଡ୍ ୱାଇନ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଦରେ ଇଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଲିଭର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଲିଭରକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲିଭର ପାଇଁ ବିୟର ଓ ୱିସ୍କି ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ତଫାତ ନାହିଁ। ଲିଭର ଶରୀରରୁ ଆଲକୋହଲ୍ ବାହାର କରିବାର କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଦ୍ୟ ଲିଭରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଲିଭର ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ କାରଖାନା ଭଳି କାମ କରେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୪ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲକୋହଲ୍‌କୁ ହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରେ।

Uttarakhand Govt.

ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲିଭର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଲକୋହଲ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲିଭର ଏସିଟାଲଡିହାଇଡ୍ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରେ।

କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଗଲେ, ଏହା ଲିଭରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ପ୍ରଥମେ ଲିଭରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କୁହାଯାଏ।

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଦ୍ୟପାନ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଲିଭର ସିରୋସିସରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଗୁରୁତର ଏବଂ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।

ବିୟର କ’ଣ ୱାଇନ୍‌ଠାରୁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ:

ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ବିୟରରେ ଆଲକୋହଲ୍‌ର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଲିଭରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି।

କାରଣ ୱିସ୍କି କିମ୍ବା ଭୋଡ୍‌କା ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ୧ କିମ୍ବା ୨ଟି ଛୋଟ ପେଗ୍ ନିଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିୟର ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୨ରୁ ୩ଟି ବୋତଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଶେଷରେ ଶରୀରରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଆଲକୋହଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ସେଥିପାଇଁ ବିୟର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ କମ୍ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ:

ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖି ଯଦି ବିୟରର ୩୫୦ ମିଲିଲିଟରର ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ୱାଇନ୍‌ର ୧୫୦ ମିଲିଲିଟରର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସେବନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଲିଭର ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଲିଭର ଖରାପ ହେବାର ଝୁମ୍ପ ମଧ୍ୟ କମିପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ…

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବାକୁ…

ବାସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ… ଦିନରେ ଗାଏବ୍…

1 of 29,805