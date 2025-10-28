ଜାଣନ୍ତି କି, ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ଜନ୍ତୁ ଅଛି ଯିଏ କ୍ଷୀର ସହ ଅଣ୍ଡା ବି ଦିଏ, ୯୯% ଲୋକ ଅଜଣା

କେଉଁ ପଶୁ ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି?

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଅଜବ ଏହି ଦୁନିଆ ଅଜବ ଏହାର ଗଠନ । ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଯାହା ସହଜରେ ବି ବିଶ୍ଵାସ କରିହେବନି । ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି।

ଆପଣ କ’ଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉଭୟ ଦେଇଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ଲାଟିପସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉଭୟ ଦେଇଥାଏ।ଏହି ବଡ଼, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଟି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ମୁହଁ ବତକ ପରି । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ବଦା ପାଣିରେ ରୁହନ୍ତି । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କି ମାଛ ନୁହେଁ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏବେବି ୯୯% ଲୋକ ଅଜଣା, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହିଁ ଅଛି…

ମଦରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି? ପିଇଲେ ଜିରୋରୁ କରିଦିଏ…

ଏହାର ଏକ ବଡ଼, ଅସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଥଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଏହାକୁ ବହୁତ କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର କୌଣସି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ।

ଏହି ଜୀବ ମାନେ ଶାବକ, ଗୁଗଲି, ଜେଲିଫିସ୍, ଲାର୍ଭା, ପୋକକୁ ପାଣି ତଳୁ ଏକ ଚାମଚ ପରି ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସହିତ କଙ୍କଡା ଖାଆନ୍ତି । ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଏସବୁର କଠିନ ଶେଲ୍କୁ ଚୋବାଇଥାଏ ଏବଂ ଭିତରର ମାଂସିଆ ଅଂଶ ଖାଇଥାଏ ।

You might also like More from author
More Stories

ଏବେବି ୯୯% ଲୋକ ଅଜଣା, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ହିଁ ଅଛି…

ମଦରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି? ପିଇଲେ ଜିରୋରୁ କରିଦିଏ…

ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଉପାୟ; କେଶ ଝଡିବା ପୁରା…

ଏହା ଏପରି ଏକ ଦେଶ, ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେବି…

1 of 611