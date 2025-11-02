ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ଜାଣନ୍ତି କି ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନେ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି; ସତ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ । କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ ରହିବ। ଚୀନ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ।ଚୀନ୍ ସୈନିକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଂସ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ, ଯାହାକୁ ସାର୍ଡିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସେଠାରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୋମାଂସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବ୍ୟତୀତ, ସୈନିକମାନେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୋମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି।
ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ: ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଓମେଗା-3 ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ୟାକ ମାଂସ:ତିବ୍ଦତ ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନେ ୟାକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡାରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ।
ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗରମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ମାଂସ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଥିବା ମାଂସ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉଷ୍ମ ହୋଇପାରିବ।
ଶକ୍ତି ପାନୀୟ ଏବଂ ସୁପ୍:କୁହାଯାଏ ଯେ ମାଂସ ସହିତ, ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼ ସୁପ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଥକାପଣ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାମିନା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:ଚୀନ୍ ସେନା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ପାଇଁ ମାଂସ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ କେବଳ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଦିଆଯାଏ ଏଭଳି ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟଜାତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ।
