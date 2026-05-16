UAE ଲୋକ କେଉଁ ପଶୁର ମାଂସ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଏଠାକାର ଶେଖମାନେ କ’ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି

UAEରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କୁ ଆବୁଧାବିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶକ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ନିବେଶ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ରାନ୍ଧଣା ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ୟୁଏଇରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶେଖମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରକୁ ସର୍ବାଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି?

ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୟୁଏଇରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶେଖମାନଙ୍କର ରାନ୍ଧଣା ପସନ୍ଦ କ’ଣ।

UAEରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ:

ମାର୍କେଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଏଇରେ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମାଂସ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରୋଟିନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି। ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବି ଭଳି ସହରରେ, କୁକୁଡ଼ାରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଏହା ଶାୱାର୍ମା, ଗ୍ରୀଲ୍ଡ୍ ଚିକେନ୍, ଚିକେନ୍ ବିରିଆନି, କବାବ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟ-ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଠାରେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ମଟନର ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଛି:

ୟୁଏଇରେ ଚିକେନ୍ ପରେ ମଟନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦିତ ମାଂସ। ମେଣ୍ଢା ଏବଂ ଛେଳି ମାଂସ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ପାରମ୍ପରିକ ଆରବିକ ଖାଦ୍ୟରେ।

ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ, ପାରିବାରିକ ସମାବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭୋଜି ସମୟରେ ମଟନ୍-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ଆରବିକ ମଣ୍ଡି, ମଟନ୍ କବାବ୍, ବିରିୟାନି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧୀର ରନ୍ଧା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଆମଦାନି ହୋଇଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ମଟନ୍ ୟୁଏଇର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।

ଗୋମାଂସକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ:

ୟୁଏଇରେ ଗୋମାଂସ ପ୍ରକୃତରେ ଖିଆଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ।

ଉଚ୍ଚମାନର ଷ୍ଟେକହାଉସ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୋମାଂସ କଟ୍, ଯେପରିକି ୱାଗ୍ୟୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗସ୍ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଯାହା ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆମଦାନି କରାଯାଏ।

ହେଲେ, ଏହାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋମାଂସର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ।

ଓଟ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଏକ ଅଂଶ:

UAE ର କେବଳ ଉଲ୍ଲେଖ ସାଧାରଣତଃ ଓଟର ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରେ; ହେଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଓଟ ମାଂସ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ମାଂସ ନୁହେଁ।

ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ସୀମିତ। ଓଟ ମାଂସକୁ ପ୍ରୋଟିନରେ ଭରପୂର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆରବୀୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଦିଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ମଟନ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥାଏ।

