ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ? ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍
ଏହି ପଶୁର ମାଂସର ଦାମ୍ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶାକାହାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରାମିଷଭୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୮୦% ଜନସଂଖ୍ୟା ନନଭେଜ୍ ଖାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତରେ, ପ୍ରାୟ ୮୧% ଲୋକ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ କେବଳ ଧନୀମାନେ କିଣିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବୁ; ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ।
ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଂସ:
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଗୋମାଂସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗୋମାଂସ ନୁହେଁ; ଏହା ୱାଗ୍ୟୁ ଗାଈ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ଗୋରୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ।
ଜାପାନରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା, ୱାଗ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହାର କୋମଳତା, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମାଂସ ଭିତରେ ଚର୍ବିର ସ୍ତର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।
ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ ଏତେ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି:
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋରୁ ସାଧାରଣ ଗୋରୁଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ; ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଳନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଦିଆଯାଏ।
ଏହି ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ମାଂସର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋରୁ “ମାର୍ବଲିଂ” ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଧଳା ଚର୍ବିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ, ଯାହା ମାଂସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମେନୁରେ ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋରୁକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ:
ସାଧାରଣ ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଡଲାରରୁ ୫୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ପାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭,୦୦୦ ରୁ ୪୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନର ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଲୁହା, ଜିଙ୍କ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର; ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଏହି ମାଂସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ କେବଳ ଜାପାନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଆଜି ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଜାପାନୀ ୱାଗ୍ୟୁ ଏବଂ କୋବେ ଗୋମାଂସର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି କାରଣ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣ ଗୋମାଂସଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ। ଏହି କାରଣରୁ ୱାଗ୍ୟୁ ଗୋମାଂସ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଂସ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।