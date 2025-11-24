କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଅଧିକ ପିଉଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ… ଦିନକୁ ପିଉଥିଲେ ଏକାଥରେ ୧୨ ବୋତଲ ମଦ
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଥିଲା?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସୋମବାର (୨୪ ନଭେମ୍ବର) ଦିନ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଭିଲେ ପାର୍ଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନି ଦେଓଲ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବଡ଼ ମଦ୍ୟପାନକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଉଥିଲେ?
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ମଦ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ମଦ୍ୟପାନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୨ ବୋତଲ ମଦ୍ୟ ପିଉଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ଶୋଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୨ ବୋତଲ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ପଛରେ ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ।
ଏହି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର:
ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
୧୯୯୩ ମସିହାରେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମଦ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (USL) ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ହ୍ୱିସ୍କି ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଗପାଇପର ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଥିଲା “ଖୁବ୍ ଜାମେଗା ରଙ୍ଗ, ଜବ୍ ମିଲ୍ ବୈତେଙ୍ଗେ ତିନ୍ ୟାର… ଆପ୍, ମୈଁ ଔର ବ୍ୟାଗପାଇପର।” ଏହି ଧାଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା।
କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଥିଲା:
ହୁଏତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଗପାଇପରର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆମ୍ବାସାଡର ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାନୀୟ ନଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍କଚ୍ ହ୍ୱିସ୍କିର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ।
ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ଲାକ୍ ଡଗ୍, ଟିଚର୍ସ କିମ୍ବା ଜନ୍ନି ୱାକର ବ୍ଲାକ୍ ଲେବଲ ଭଳି ସ୍କଚ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ ଲେବଲ, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ନେହରେ ବ୍ଲାକି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ।
ହେଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ହ୍ୱିସ୍କିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ।