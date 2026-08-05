ଆମିର ଏବଂ ଆସିନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ‘ଗଜନୀ’ କେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ
ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିୱାଣ୍ଡିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ‘ଗଜିନି’ ଏବଂ ‘ଲଗାନ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଦମଦାର ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ପ୍ରଦୀପ ରାୱତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିୱାଣ୍ଡିର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି।
ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତିୱାରୀ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ରାୱତ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ କର୍କଟ ରୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ସେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ୱେବସାଇଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ କୋଷ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧.୨ ନିୟୁତ ଲୋକ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ହାଡ଼ ଭିତରେ ନରମ, ସ୍ପଞ୍ଜୀ ଟିସୁ ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଏହି ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷ, ଧଳା ରକ୍ତ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟରେ ବିକଶିତ ହୁଏ।
ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ, ଶରୀରର ରକ୍ତକଣିକା ଉତ୍ପାଦନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ରକ୍ତକଣିକାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି; ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ରକ୍ତକଣିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି।
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର କେତେ ପ୍ରକାରର:
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲ୍ୟୁକେମିଆ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ; ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଅପରିପକ୍ୱ ଧଳା ରକ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରକ୍ତପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲିମ୍ଫୋମା, ଯାହା ଶରୀରର ଲିମ୍ଫାକା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଧଳା ରକ୍ତ କୋଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ହଜକିନ୍ ଲିମ୍ଫୋମା ଏବଂ ନନ୍-ହଜକିନ୍ ଲିମ୍ଫୋମା।
ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମାଏଲୋମା, ଯାହା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ଲାଜ୍ମା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ; ମଲ୍ଟିପଲ୍ ମାଏଲୋମା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ରୂପ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ବିରଳ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେପରିକି ମାଏଲୋପ୍ରୋଲିଫେରେଟିଭ୍ ନିଓପ୍ଲାସ୍ମ ଏବଂ ମାଏଲୋଡିସ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍।
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ, ଫୁଲିଯାଇଥିବା ଲିମ୍ଫ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ସହିତ, ହାଡ଼ କିମ୍ବା ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟଧିକ ରାତିରେ ଝାଳ, ଯକୃତ କିମ୍ବା ପ୍ଳୀହା ବୃଦ୍ଧି, ଲଗାତାର ଜ୍ୱର ଏବଂ ଅବୋଧ୍ୟ ଓଜନ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ସହଜରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯୋଗ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଲାଲ ଦାଗ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ଦାଗ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଯେହେତୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ କେବଳ ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହା ରକ୍ତ କର୍କଟ ବୋଲି କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ୟା କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କାହିଁକି ହୁଏ:
ରକ୍ତ କୋଷର ଡିଏନଏରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଡିଏନଏ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବଢ଼ିବ, ବିଭାଜିତ ହେବ ଏବଂ ମରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ।
ଯେତେବେଳେ ଡିଏନଏ ଖରାପ ହୁଏ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଯଥେଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରକ୍ତ କୋଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ।
ବୟସ ସହିତ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂଆଁର ସଂସ୍ପର୍ଶ, ବେଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଫର୍ମାଲ୍ଡାଇଡ ପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସଂସ୍ପର୍ଶ, ପୂର୍ବରୁ କେମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି ଏବଂ କିଛି ଜେନେଟିକ୍ ଅବସ୍ଥା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କିଛି ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ; ହେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀଙ୍କର ଏହି ରୋଗର ପାରିବାରିକ ଇତିହାସ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କିପରି ହୁଏ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଯାଞ୍ଚ:
ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ; ଲାଲ ରକ୍ତ କକ୍ଷ, ଧଳା ରକ୍ତ କକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟର ସ୍ତର ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ଗଣନା (CBC) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏକ ରକ୍ତ ରସାୟନ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, CT ସ୍କାନ, MRI ଏବଂ PET ସ୍କାନ ଭଳି ଇମେଜିଂ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ।
ଏକ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ବାୟୋପ୍ସି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତ କକ୍ଷ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କର୍କଟ ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଚାଳିତ କରୁଥିବା ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।
ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କିପରି କରାଯାଏ:
ଚିକିତ୍ସା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରକାର ଏବଂ ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରୁ କେମୋଥେରାପି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ; ଏଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ବିକିରଣ ଚିକିତ୍ସା ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିକିରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମୋନୋକ୍ଲୋନାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏବଂ CAR T-କୋଷ ଚିକିତ୍ସା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି କର୍କଟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ।
କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ପ୍ରତିରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଏକ ଅଟୋଲୋଗସ୍ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ପ୍ରତିରୋପଣରେ, ରୋଗୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୁସ୍ଥ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଡୋଜ୍ କେମୋଥେରାପି ପରେ ଶରୀରରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ। ବିପରୀତରେ ଏକ ଆଲୋଜେନିକ୍ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ପ୍ରତିରୋପଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାତାଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥ ଷ୍ଟେମ୍ କୋଷ ପାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।