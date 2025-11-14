GK Quiz: ଭରତରେ ଅଛି ଏମିତି ସହର, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍! ବିନା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲେ ଗାଡ଼ି
ଭରତରେ ଅଛି ଏମିତି ସହର, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ୍!
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ହେବ କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମହାନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସହରରେ ଜୀବନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ, ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ସହର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ ନାହିଁ । ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସହର ବାସ୍ତବରେ ଅଛି।
କେଉଁ ସହରରେ ନାହିଁ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇଟ?
” କୋଚିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ” ଭାବରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜଣାଶୁଣା ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ସହର । କୋଟା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହର, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବେ କୌଣସି ସିଗନାଲ ବିନା ସୁଗମ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହରର ସ୍ମାର୍ଟ ଅର୍ବାନ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଫଳାଫଳ।
ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବିନା କୋଟା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ?
କୋଟାରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ବାନ ଇମ୍ପୃଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ (UIT) ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଯୋଜନାର ରେଜଲ୍ଟ। ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ UIT ଏକ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ବିକଶିତ କରିଛି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଯାତାୟାତକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ କରିଛି।
24 ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି
କୋଟା ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଗନାଲରେ ନ ଅଟକି ଅବିରତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିନାହିଁ ବରଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅପଚୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଡେଲ୍
କୋଟାର ପଦକ୍ଷେପ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ସହିତ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ।
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍
କୋଟାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏଠାକୁ କୋଚିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବିନା ସିଗନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁସାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
କୋଟାର ମଡେଲ୍ ଏବେ ଅନ୍ୟ ସହର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।